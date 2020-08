L'EVENTO

VENEZIA La Regata Storicasi farà, con tutte le sue componenti. Lo ha annunciato ieri Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni. «C'è stato un continuo rapporto con la Regione - ha riferito il consigliere - ed anche il Comune ci ha messo e ci metterà la faccia, grazie a Manuele Medoro, dirigente dell'ufficio regate. Sono componenti che fino ad oggi hanno consentito lo svolgimento regolare delle regate comunali e così sarà per la Storica, con la tradizionale presenza di Rai 2. I posti in barca da regata garantiscono una bastevole distanza e le coppie vanno considerate alla stregua di elementi in familiarità. Dimostriamo in questo modo che la voga rappresenta la rinascita di Venezia da questo periodo buio, perché proprio il remo deve essere considerato come continuità dal passato. Anche se in difficoltà, Venezia non è mai morta e questo è il messaggio che le regate hanno lanciato e vogliono proiettare verso il futuro».

LA DECISIONE

La Regata Storica è prevista domenica 6 di settembre e la decisione sullo svolgimento è avvenuta solo alla fine della scorsa settimana. Il problema maggiore ha riguardato gli eventuali assembramenti. «Per fortuna o per sfortuna - ha spiegato Giusto - gli affacci in Canal Grande non sono molti: la Salute, le rive del Vin e del Carbon, Rialto mercato. Nei primi 3 luoghi regoleremo l'afflusso ed il distanziamento, mentre a Rialto ci penserà, come sempre, l'associazione Rialto Mio. So che Vela sta predisponendo pontoni e tribune, osservando tutte le norme previste per il distanziamento e la salute pubblica».

MODELLO REDENTORE

«Faremo come abbiamo agito per il Redentore - comunica, infatti, Fabrizio D'Oria, direttore eventi di Vela - ovvero con l'impiego di steward nei luoghi più frequentati, per regolamentare l'afflusso ed il mantenimento delle distanze. Per la machina stiamo ipotizzando una capienza del 50 per cento, anche perché gli ospiti sono sì all'aperto, ma devono rimanere seduti due ore e mezza. Siamo in contatto con La Biennale, per ricevere suggerimenti sulla gestione di arene e spazi aperti. Ogni giorno cambiano le normative, ma noi siamo in grado di adeguarci. Confermo anche la cerimonia della Benedizione dei gondolini, alla Salute, giovedì 3 settembre. Anche in questo caso metteremo in atto controlli ed altre azioni persuasive per governare il pubblico».

LE REGATE

Al via, quindi, anche le eliminatorie per stabilire, a cronometro, i ruoli di regata. Le batterie per campioni in gondolino a due remi, donne su mascarete a due remi e giovanissimi su pupparini a due remi si svolgeranno nel canale di Malamocco dall'11 al 14 agosto, mentre il 20 agosto è prevista la selezione della categoria caorline, per uomini che vogano a 6 remi. Le iscrizioni vanno inviate all'ufficio regate, da oggi al 6 agosto. Poi la stagione comunale si concluderà a Burano, il 20 settembre, con la regata definita come rivincita della Storica. Indubbio lo strapotere fra i campioni di Andrea Bertoldini - Mattia Colombi e, fra i giovanissimi, di Luca Rigo - Giorgio Sabadin. Entrambe le coppie hanno vinto tutte le regate della stagione.

