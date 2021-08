Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PELLESTRINAUna regata piena di eroi, tuttavia questa volta non parliamo dei regatanti, ma del tanto pubblico in bicicletta che ha sfidato le raffiche di vento, e a tratti la pioggia, per seguire le competizioni dalla riva, rimanendo parallelo ai vogatori. La regata di Pellestrina non si smentisce, ed anche ieri pomeriggio ha mostrato il meglio di sé. Veniamo alla regata dei Campioni, che per 22. volta ha visto la vittoria di Rudi Vignotto,...