Regale e velocissima Con il salotto Chiron in volo a 500 km/h

ESCLUSIVAA Molsheim giurano che questa è l'ultima volta, che la smetteranno di dimostrare che le loro auto sono le più veloci al mondo. Intanto l'hanno fatto ancora e sul circuito di Ehra-Lessien una Chiron ha superato le 300 miglia orarie, 304,773 per la precisione che, tradotto in numeri continentali, vogliono dire 490,484 km/h. La prima Bugatti dell'era moderna, la Veyron era stata la prima a superare i 400 km/h, invece ora i 500 sembrano ad un soffio.«Se avessimo provato a fare il record in altura, avremmo raggiunto i 515 km/h» fanno...