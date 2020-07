L'EVENTO

VENEZIA - Quest'anno sarà un Redentore diverso, con posti contingentati e obbligo di prenotazione. Un po' come già fa per la festa della Salute, quest'anno il Patriarcato, tramite la Pastorale giovanile e l'Azione cattolica, invita i giovani ad andare in pellegrinaggio il giorno della vigilia alla basilica del Palladio alla Giudecca. Ospite straordinario, con una video testimonianza, sarà Sammy Basso, il giovane vicentino affetto da progeria, la malattia che porta all'invecchiamento precoce, che di recente si è incontrato col patriarca Francesco Moraglia. Questo il programma: i partecipanti partiranno singolarmente o a piccoli gruppi, scaglionati dalle 20.30 alle 21.30, dalla Scuola Grande di San Rocco, dove sarà proposta una video catechesi della prof. Ester Brunet. Quindi raggiungeranno la chiesa dei Gesuati alle Zattere dove saranno accolti dai volontari che illustreranno alcune opere d'arte del ciclo iconografico; sarà proiettato l'intervento di Basso e ci sarà la possibilità di confessarsi. Lo spostamento alla Giudecca avverrà in autonomia tramite i mezzi pubblici: nella chiesa del Redentore si terrà una veglia eucaristica organizzata dal gruppo degli evangelizzatori cittadini. Andare verso il Redentore, incontro alla festa, è andare anche incontro al Signore, affidando questo tempo, con tutte le sue prove e le sue incertezze. Redenzione, redimere e salvare sono concetti non sempre di facile comprensione e trasmissione, soprattutto con i giovani, spiega il vicerettore del Seminario don Marco Zane. Intanto, questo sabato alle 18 il patriarca Francesco Moraglia è stato invitato a Genova, sua città d'origine, per l'ordinazione a vescovo di frate Marco Tasca, già superiore dell'Ordine dei minori conventuali, nuovo arcivescovo del capoluogo ligure, incarico per cui era in lizza lo stesso Moraglia. (a.spe.)

