L'EVENTOVENEZIA Una trentina di barche tra topi veneziani, sanpierote e batèli da pisso. A perdita d'occhio, altrettante vele al terzo armate in differenti tonalità di rosso, dal porpora al Tiziano, e a bordo, gli equipaggi in tinta per l'occasione.Sullo sfondo delle Fondamente Nove e dell'isola di San Michele si è svolta ieri la veleggiata celebrativa per l'uscita del volume Red Regatta dell'artista statunitense Melissa McGill. Il...