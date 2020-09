RED CARPET

In smoking: «È la terza volta che lo indosso dopo la Scala e il Quirinale». Abbracciato alla fidanzata, con tanto di bacio davanti ai fotografi (e una scena analoga il Lido l'aveva già vissuta, solo che due anni fa la compagna era Elisa Isoardi). Applaudito e rincorso per un selfie come mai s'era visto per nessun altro dall'inizio di questa Mostra del cinema. Qualcuno, all'uscita dall'Excelsior, l'ha anche fischiato, ma ha fatto finta di non sentire. «Sono qui per godermi tre ore di tranquillità, un bel film, una bella serata», dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, mentre tiene la mano a Francesca Verdini, tacco dodici sul tailleur pantalone di velluto nero. È la serata del primo film italiano in concorso, Padrenostro di Claudio Noce, una storia vera sul terrorismo rosso degli anni Settanta, e al Lido ci sono più politici che alla serata inaugurale. Non solo il leader della Lega, c'è anche Francesco Boccia, il ministro agli Affari regionali, esponente di spicco del Partito Democratico, che assicura: «L'autonomia? Il lavoro è già completato, entro il mese lo trasmetteremo ai gruppi consiliare». E mentre parla con i cronisti, la moglie Nunzia De Girolamo, da politica a personaggio televisivo, ex concorrente a Ballando con le stelle, piroetta davanti ai fotografi. «Salvini è qui? Non lo sapevo», dice il ministro dem.

NIENTE POLEMICA

Il leader della Lega nel frattempo aveva già smorzato le polemiche: «L'ultima volta che ho visto un film è La Sirenetta di Disney con mia figlia, sono qui per fare contenta Francesca, nessuna manipolazione politica». Certo, è in campagna elettorale e infatti riferisce di avere appena fatto una riunione con gli imprenditori di Venezia: «Ne faremo una capitale mondiale della cultura». Dice: «Non sono qui per parlare di politica», ma risponde alle domande: Berlusconi ammalato? «Gli ho fatto i miei auguri, li ho fatti anche al candidato Pd in Veneto, Arturo Lorenzoni». L'ordine di non far votare la Lista Zaia? «In Veneto tutti i militanti della Lega sono anche per Zaia, chi vota Zaia vota anche Lega, insieme siamo oltre il 60%. Piuttosto si preoccupi il centrosinistra: tra Pd e 5 stelle saranno al 20%». E quando sul carpet gli ricordano di mettere la mascherina, per l'occasione con il Leone di San Marco, esclama: «Ma se siamo congiunti».

Tra un politico e l'altro, intanto, i fotografi si scatenano: «Cecilia, alza il vestito, di più, di più». E Cecilia Rodriguez, ormai famosa quanto la sorella Belen, obbedisce. Nessuno osa chiedere altrettanto alla madrina Anna Foglietta, capelli raccolti e abiti nero a balze, né alla giovanissima modella italo-senegalese Maty Fall Diba. E men che meno ad Alessia Bonari, l'infermiera diventata famosa per il volto segnato dalla mascherina dopo un turno di dieci ore: «Non mi sembra vero di essere qui, un onore incredibile avere il premio Diva e Donna».

