Red Canzian operato di tumore

LA CONFESSIONEIl 12 aprile scorso, Red Canzian, aveva ricevuto, nella sua Treviso a Palazzo Rinaldi, il premio The Voice relativo al Festival di Sanremo e l'abbraccio di tanti fans. Ma subito dopo c'è stato il suo ricovero per un tumore in ospedale a Milano per un intervento immediato. Non aveva dato segnali di non stare bene e nulla era trapelato. Ma ieri il suo messaggio su Facebook ha gettato tutti nel panico comunicando quanto accaduto. Ma il cantante e bassista ex Pooh ha sorpreso tutti poiché ieri era già in sala d'incisione a Milano...