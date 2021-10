Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RECUPEROLa parola magica c'è. E si chiama decluttering. Significa alleggerire la nostra vita dal superfluo che non ci va o non ci sta più bene. In Giappone è quasi un'arte sacra. Ma è anche educazione al bello, dopo decenni di fast fashion. Poche cose e di valore. Ecco l'armadio dei sogni raccontato dal best seller L'arte di buttare, come liberarsi delle cose senza sensi di colpa, di Nagisa Tatsumi. Liberarsi però non significa...