Recinto e operai attorno agli alberi vicino agli Scalzi Un esposto contro nuovi tagli

STAZIONEVENEZIA L'allarme è stato lanciato ieri pomeriggio e il tam-tam è partito per salvare il salvabile. Cosa è successo? In piazzale della stazione, ieri è apparsa una recinzione attorno alla zona alberata di fronte alla stazione e subito è partito l'allarme. D'altronde, in una città con poco verde, dove i pochi alberi d'alto fusto continuano a sparire uno dopo l'altro, è plausibile che la popolazione chieda malmeno il perché.Ieri Marco Rosa Salva, noto in città per le sue battaglie ambientaliste e per la salvaguardia del...