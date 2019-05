CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Recessione: economica, sessuale, procreativa. Il segno negativo accompagna aspetti cardinali della vita personale, familiare e sociale, in quasi tutte le regioni italiane. Difficile dire quale frenata abbia il ruolo trainante più forte. La stagnazione economica, con le sua ali nere, logora certo la fiducia nel futuro, soprattutto quando si tratti di scegliere per sempre, pensando a un figlio. Sorprende invece la recessione sessuale, in un'epoca in cui il sesso sembra essere diventato un paradigma esistenziale, un must have, come dicono gli...