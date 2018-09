Realizzati nel 1722 da Giovanni Bonazza Sono le sculture più amate dai bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUOGOVENEZIA Alzi la mano chi, veneziano, da piccolo non è mai salito su uno dei due leoncini di San Marco. Da quando esiste la fotografia, esistono anche immagini fermate nel tempo di bambini (di oggi, come ai primi del 900) che, orgogliosi, mostrano di essere riusciti a domare il re della savana, che poi è il simbolo di Venezia. Lo hanno fatto talmente in tanti che il marmo rosso con cui furono scolpiti nel XVIII secolo è diventato lucido proprio sulla schiena e sulle zampe posteriori. Un'altra cosa che tutti i bambini amavano e amano...