Razzismo e omicidi il lato oscuro degli Usa visto da un italiano

LA NUOVA FRONTIERAIn un mondo dove la differenza etnica sta nuovamente assumendo connotati di emarginazione, razzismo, violenza, a cominciare da quell'Europa dove sembrava sanata quasi del tutto l'intollerabile avversione verso l'altro, Roberto Minervini, regista fermano ma ormai stabilmente accasato negli Stati Uniti, continua la sua illuminata perlustrazione sul vivere quotidiano più precario americano, nelle zone rurali e scopertamente conflittuali. Oggi con What you gonna do when the world's on fire? (Che fare quando il mondo è in...