IL PROBLEMA

VENEZIA «Immediata sospensione del provvedimento da parte del ministro, o il rifiuto del sindaco di Venezia ad ottemperare ad un provvedimento illogico nell'interesse della popolazione». Così Gianpaolo Lavezzo, presidente dell'associazione per i diritti delle persone con disabilità Uno, nessuno, centomila ha scritto al ministro Dario Franceschini e alla Soprintendenza a proposito della lettera che intimerebbe la rimozione delle rampe sui ponti delle Zattere. Cinzia Pozzobon, vicepresidente dell'associazione, che nei giorni scorsi aveva sollecitato anche la presidenza del consiglio sull'argomento ha ricevuto ieri una telefonata da un funzionario dell'ufficio disabilità di Palazzo Chigi che chiedeva delucidazioni sull'argomento. «L'intimazione della Soprintendenza di Venezia è in contrasto con la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilita' approvata dall'assemblea Onu il 13 dicembre 2006 - scrive Lavezzo - potrebbe inoltre configurarsi il reato di discriminazione collettiva». E si chiede così di evitare «il blocco estivo della mobilità delle persone con disabilità ed anziane non deambulanti e del bambini in carrozzina sui quattro ponti della fondamenta Zattere a Venezia». Lavezzo ha ricordato che le rampe sono state concordate con la Soprintendenza e che l'unica ragione plausibile per il loro smantellamento è solo la dimostrazione che i manufatti devono essere provvisori. Le rampe sono state installate e collaudate con 500 mila euro. Anche l'assessore Francesca Zaccariotto ha calcolatoo che il costo per lo smontaggio e il rimontaggio si aggirerebbe sui 45.000 mila euro.

(r.vitt)

