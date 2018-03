Rami sulle auto a San Donà, incidenti e code sulla A4

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Poteva andare molto peggio. Tre grossi rami, spezzati dal peso della neve, sono caduti ieri mattina su altrettanto auto in sosta a San Donà di Piave, danneggiandole seriamente. E successo nellarea di sosta che si trova di fronte allistituto Volterra, a pochi passi dal centro. Le tre vetture appartengono proprio ad insegnanti di quella scuola, una delle quali abituata a raggiungere il lavoro in bicicletta. Il ramo le ha sfondato il tetto, parte del cofano, il vetro e persino il cruscotto. Danni simili anche per le altre due vetture. Sul posto...