Ramazzotti tre date all'Arena

MUSICAEros Ramazzotti torna nel Veneto. Appuntamento a settembre all'Arena di Verona. Dopo l'annuncio di 60 show e delle date in Nord e Sud America con cui Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile e molte altre, si aggiungono 14 nuovi appuntamenti in Europa (alcuni dei quali in Italia ovviamente) per il Vita ce n'è World Tour che ha già registrato vendite per oltre 200 mila biglietti sui primi concerti europei e il sold out...