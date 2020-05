Nuovi spazi per il distanziamento sociale, contenuti ampliati sul web, il coinvolgimento di esperti e professionisti internazionali dell'arte moderna e contemporanea ma anche della comunicazione digitale. Visitatori su invito o prenotazione con lo stesso team di curatori internazionali a fare da guida. È la nuova versione della 16. edizione di Art Verona, la rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea in programma dall'11 al 13 dicembre a VeronaFiere (si doveva tenere a ottobre ma per l'emergenza sanitaria è slittata a dicembre). Un'edizione di ArtVerona quest'anno già nata nel segno del rinnovamento, visto che è cambiato il direttore artistico, da Adriana Polveroni a Stefano Raimondi (nella foto), 39 anni. «L'obiettivo che ci siamo posti è far emergere il più possibile l'identità e il ruolo che già appartengono ad ArtVerona come fiera dell'arte italiana - spiega Raimondi - «Noi ci stiamo preparando per una rassegna in grado di garantire la sicurezza, ma la speranza è che a dicembre la pandemia sia superata e si possa tornare alla normale vita fieristica, e che ArtVerona possa lanciare un messaggio di una nuova primavera, e non solo nell'arte». Tornando alla rassegna, Veronafiere un protocollo di sicurezza condiviso con le altre fiere. E per ArtVerona è stato creato un team di professionisti del settore sia nazionali che internazionali, da Maria Chiara Valacchi (Talks) a Giulia Floris (un focus sulle realtà no-profit e residenze d'artista), a Saverio Verini (StandChat), che affiancano quest'anno la squadra di Veronafiere. Una riprogettazione della rassegna con una nuova piattaforma online che Veronafiere. La rassegna vedrà, accanto a Main, la sezione dedicata alle gallerie d'arte moderna e contemporanea, due nuovi progetti: Introduction, dove gallerie storiche presenteranno gallerie più giovani con la curatela di Giacinto D9i Pietrantonio; e Pages, curato da Andrew Berardini sul sistema dell'arte italiano. Altra novità sarà Evolution, dedicato al digitale. Next sarà riservata alle gallerie che presentano tre talenti delle generazioni più recenti, mentre Solo sarà dedicata alle monografie d'artista. Le gallerie hanno tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda di partecipazione.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA