Rai brinda con Bolle e La Fenice

IL SUCCESSOIl duello, con tanto di sciabolate a distanza tra Wiener Philarmoniker diretti da Riccardo Muti e La Fenice di Venezia con l'orchestra diretta da Myung whun-Chung non ha avuto storia. Nella disfida di Capodanno la Serenissima ha battuto l'Aquila asburgica. Insomma Venezia-Vienna, uno a zero e palla al centro. Lo confermano i dati dello share televisivo dedicato alle due trasmissioni andate in onda il 1. gennaio scorso. ORTOMBINA SODDISFATTOGongola l'ente lirico veneziano: «Oltre 4 milioni di spettatori sottolinea una nota del...