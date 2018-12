Rai 1 punta sui concerti Canale 5 sulla grande opera e Netflix sul cinepanettone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCELTAUn Natale Rai che più classico non si può, con i concerti su Rai1: il giorno di Natale quello dalla Basilica Superiore di San Francesco, trasmesso dopo la benedizione papale, e la mattina del 24 dicembre con la musica della Scala di Milano. Cartoni animati su Rai 2, con Buon Natale Topolino programmato la mattina del 25, mentre Rai3 il 24 sera scommette sul Circo di Montecarlo. Concerto di Natale in Vaticano anche per Canale 5, condotto da Gerry Scotti, mentre il 26 Alfonso Signorini sarà alla guida di Opera on Ice e il 29 la...