Ragazzini fermano il bus: «C'è un morto ai giardini»

LIDOStavano rientrando da una festa per la fine della scuola e passando, in bicicletta, davanti al parco pubblico di Ca' Bianca, hanno notato un corpo che penzolava da un albero. Impauriti si sono precipitati in mezzo alla strada per chiedere aiuto e sbracciandosi hanno fermato il primo autobus che passava. Il Lido, a quell'ora, stava ancora dormendo, anche se fuori l'alba era già spuntata.TRAGICA SCOPERTACosì ieri mattina, alle 5.25, la tragica scoperta di un giovane di 25 anni (ne avrebbe compiuti 26 a novembre) che si era tolto la vita,...