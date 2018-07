Raffinata e iconica la gemma di Lapo conquista la scena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CAPOLAVOROMILANO«Ringraziamo Lapo Elkann per questo omaggio che ha voluto fare alla 500 con la sua Spiaggina by Garage Italia». Con queste parole pronunciate nel corso della festa di compleanno della 500, svoltasi proprio nella sede dell'atelier guidato dal nipote di Agnelli, il numero uno della Fiat per l'area Emea, Luca Napolitano, ha fugato ogni dubbio sulla eventualità che il doppione possa disturbare il lancio della serie speciale voluta dalla Fiat del fratello John per celebrare il 60° anniversario della 500 balneare realizzata...