Raffaello e Leonardo un anno fatto ad arte

IL CARTELLONEArte per tutto l'anno nuovo: le mostre ancora aperte nei primi mesi e le altre che verranno; nelle maggiori città, ma pure in quelle meno importanti. Iniziamo da Roma: c'è tempo fino al 21 gennaio per il Picasso delle Scuderie del Quirinale; per gli acuti di Bernini al Museo Borghese fino al 4 febbraio; e fino all'11 per le esposizioni di Monet al Vittoriano e di Arcimboldo a Palazzo Barberini. Il collezionismo nella Roma dell'Ottocento è a Palazzo Venezia fino al 4 marzo, e chiude il 22 aprile il Winckelmann ai Musei...