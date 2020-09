L'INTERVISTA

I suoi esordi e la sua carriera si intrecciano a doppio filo alla Biennale di Venezia. Per due anni consecutivi come finalista alla Biennale College Teatro, poi come aiuto regista di Antonio Latella e Leonardo Lidi e ora con il debutto nella Sezione Teatro 2020 presentando lo spettacolo George II. I giovani talenti crescono è la definizione che più si addice a Alessandro Businaro con una carriera nata da attore e sfociata nella regia. «Sempre più mi rendo conto che il mio ruolo è autoriale e che la regia è quello che veramente mi fa stare bene». Padovano di Este, 27 anni il prossimo ottobre, Businaro è ora nel bel mezzo delle prove finali dello spettacolo che andrà in scena al Teatro alle Tese di Venezia oggi 18 settembre. A Villa Estense, frazione di 1.400 abitanti in provincia di Padova, abitano ancora mamma Stefania e papà Luciano, mentre lui vive a Roma dove si è diplomato all'Accademia nazionale d'Arte drammatica Silvio d'Amico.

C'è molto Veneto nel suo spettacolo George II?

«Il testo nasce dalla collaborazione con Stefano Fortin, drammaturgo pure lui padovano. Frequentavamo entrambi il liceo scientifico Ferrari di Este, ma era di cinque anni più grande di me, troppi per essere amici a quell'età. All'epoca facevamo parte di un gruppo teatrale e lavoravamo molto con i classici. Poi ci siamo ritrovati in Biennale e sono rimasto colpito dal suo lavoro ispirato alla figura di George Bush, un'opera dalla profonda indagine umana».

Perché avete pensato alla figura di George Bush?

«È un testo che ha un doppio piano: politico e intimo. Non vuole però essere il racconto di alcuni eventi della parabola pubblica di George W. Bush dal periodo del governatorato in Texas quando, nel 1994, ha dovuto affrontare lo spinoso caso della condanna a morte di Carla Faye Tucker fino agli attentati terroristici e alla guerra in Iraq, ma cerca di narrare la storia e il mondo di un uomo che, come un principe shakespeariano, si trova a ereditare dal padre lo scettro del più importante paese dell'Occidente e a diventarne il condottiero in uno dei momenti più bui della sua storia».

Ma all'epoca dell'11 Settembre lei era solo un bambino.

«Certo, avevo otto anni e per questo quella tragedia è rimasta ancora più impressa nella mia mente. Mi ricordo che stavo andando a calcio e per la prima volta ho pensato alla guerra».

A chi consiglia questo spettacolo?

«È una favola in cui si racconta la storia di un essere umano che si intreccia a quella di molte altre persone. Ci piacerebbe dare una lettura trasversale degli eventi e per questo può essere visto da tutti, anche da un bambino».

Cosa si deve aspettare il pubblico?

«Gregorio Zurla e Dario Felli hanno lavorato alle scene e al suono in modo originale, quindi non ci sarà un impatto scenico realistico. Il pubblico si troverà uno spazio mutevole dove la scenografia entra all'interno della regia».

Come si ritrova il tema della censura scelto per la Biennale Teatro 2020 dal direttore Antonio Latella?

«Mettiamo in scena la figura di un uomo che cerca di smarcarsi dalla censura. La storia di Bush è un continuo meccanismo di censura, quasi un sovrapporsi di diverse forme di censura: quella messa in atto dalla stessa amministrazione Bush, quella dei giornali pro o contro il suo operato, quella della sua famiglia, un'eredità pesantissima con cui quest'uomo deve fare i conti».

È molto legato alla Biennale?

«Biennale Teatro è una grande occasione e sono grato a chi ci ha offerto questa opportunità credendo in un progetto giovane. Poi il legame è forte: nel 2018 sono stato tra i sei finalisti della Biennale College Teatro - registi under 30 con un lavoro su Ultimi rimorsi prima dell'oblio di Jean-Luc Lagarce. Lo stesso è successo nel 2019 con Amleto tratto da William Shakespeare e ancora una volta con la drammaturgia di Stefano Fortin».

Come nasce l'amore per il teatro?

«Sui banchi del liceo di Este: una folgorazione. Qui c'era un gruppo teatrale molto attivo e facevamo esperienze totalizzanti di intere settimane. Ho capito subito che questa era la cosa che più mi faceva sentire bene, ma ero spaventato, in famiglia nessuno si occupava di teatro.

Così ha salutato il Veneto e si è trasferito nella capitale.

«Già, ma sto ricostruendo qui una mia famiglia veneta. Con me

c'è la mia fidanzata Barbara Venturato, pure lei padovana di Monselice e pure lei folgorata dalla recitazione e diplomata alla d'Amico: ora fa l'attrice».

Raffaella Ianuale

