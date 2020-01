«Racconto la forza delle donne»

L'INTERVISTA

Una cattedrale gotica nel Sud dell'Inghilterra. Donne che ricamano cuscini per il coro, destinati a durare secoli, dai colori brillanti quasi a dare un senso ad una vita dura e fortemente diseguale. Fa parte di questo gruppo di donne Violet, protagonista del nuovo romanzo della scrittrice di origine statunitense Tracy Chevalier. In La ricamatrice di Winchester (Neri Pozza, 288 pp., 18 euro), come nei precedenti lavori dell'autrice, le donne sono al centro della storia, si oppongono con la loro forza silenziosa alle convenzioni sociali dell'epoca. A vent'anni da La ragazza con l'orecchino di perla (Neri Pozza, 2000, 2013), dopo numerosi successi come La dama e l'unicorco, Chevalier, che ora vive in Inghilterra, decide di parlare delle surplus women, ovvero di quelle donne «che avevano perso fratelli, fidanzati e mariti durante la guerra, destinate a non sposarsi mai, quindi cittadine di seconda classe. Venivano dipinte in modo negativo nella stampa, senza essere mai ascoltate. La loro voce non c'è da nessuna parte. Ho immaginato di creare un personaggio femminile, una di queste donne, che prendesse il controllo della propria vita», racconta la scrittrice da Murano, dove si trova in queste settimane per fare delle ricerche per il suo prossimo libro.

Come è nato il personaggio di Violet?

«In realtà prima del personaggio è nato il contesto. Amo le cattedrali e volevo ambientare questo romanzo in una cattedrale. Così ho scelto Winchester. Quando ci sono stata, mi sono accorta che nel coro erano presenti dei cuscini per inginocchiarsi bellissimi, colorati. Ho scoperto che erano stati realizzati da un gruppo di donne negli anni Trenta. Così ho immaginato cosa potesse significare essere parte di quel gruppo di donne in quegli anni».

Si parla di una società fortemente patriarcale, dove le donne svolgevano un ruolo marginale.

«In un'epoca in cui ci si aspettava dalle donne di essere mogli e madri, le surplus women non erano ben viste. Immagino che molte di loro accettassero quella situazione, la normalità, la rassegnazione di essere cittadine di serie b, ma ho immaginato che alcune di loro siano state in grado di reagire».

E Violet, che aveva trovato lavoro come dattilografa a Winchester, pagata pochissimo, finisce per diventare una ricamatrice volontaria.

«C'erano pochi lavori aperti alle donne e i loro salari erano più bassi di quelli degli uomini. Violet ci dice nel romanzo che ha fame per la maggior parte del tempo, perché non riesce a permettersi molto. La sua attività di ricamatrice volontaria le consente di costruirsi delle amicizie nella comunità».

Un lavoro tipicamente femminile che però diventa mezzo per la potenza femminile?

«Esatto. Violet era incredibilmente soddisfatta del suo lavoro e infatti si deve pensare che sono lavori che sono resistiti oltre 100 anni».

Dove nascono le sue storie? Dove le scrive?

«Scrivo sul divano del mio salotto. La prima bozza è sempre penna e carta. Solo in un secondo momento uso il computer».

E la ricerca riveste un ruolo importante nel suo lavoro?

«Fondamentale. Prima di un romanzo faccio sempre una lunga fase di ricerca, per questo sono a Murano ora. Sono venuta anche lo scorso anno. Ho visitato il museo del vetro, il museo Correr, ho avuto numerosi incontri con gli artisti del vetro e dei gioielli. Molte volte semplicemente cammino cercando di assorbire l'atmosfera».

Di cosa parlerà il prossimo romanzo?

«Sarà la storia di una famiglia di vetrai veneziani con commerci in molti paesi, in un lungo lasso di tempo a partire d

al 15. secolo».

Quando uscirà?

«Penso nel 2022».

Ci sarà un forte personaggio femminile come nei suoi precedenti romanzi?

«Certo. Ha già un nome, Orsola Rosso. Sarà lei il filo della mia storia veneziana».

Sara De Vido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA