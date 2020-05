IL LIBRO

Cosa racconteremo di questa pandemia a chi verrà dopo e non l'avrà vissuta? Forse inizieremo la nostra narrazione con C'era una volta il Covid-19 perché ci sembrerà una cosa lontana nel tempo. Ed è calandosi in questa prospettiva che venti autori hanno scritto durante la quarantena altrettanti racconti, immaginando di lasciare una testimonianza e una loro originale interpretazione. Ne è nata una raccolta disponibile sia in versione cartacea che digitale dal titolo C'era una volta il Covid-19. Racconti dalla quarantena (Mazzanti Libri).

Un'iniziativa che non si limita al testo scritto: i racconti sono stati registrati dagli autori con le proprie voci e possono essere anche ascoltati grazie all'app Mazzanti Libri Meta Liber, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. I venti scrittori (Ludovica Bastianetto, Francesca Benvegnù, Rinaldo Boggiani, Nicolò Bonazzi, Alessandro Dissera Bragadin, Angelo Dolce, Luisa Florian, Claudio Giacomel, Antonio Giacomini, Angela Giustino, Carla Menon, Emy Petrucci, Guglielmo Pinna, Giorgio Radicati, Pierluigi Rizziato, Riccardo Strada, Matteo Tenderini, Federico Treulich, Guido Vianello, Umberto Zane) hanno avuto carta bianca su come raccontare la loro pandemia: c'è chi ha proiettato l'evento nel passato, chi lo ho rivisitato in chiave fantascientifica, chi lo ha raccontato in modo molto intimo, personale, chi si è agganciato al tema dell'immigrazione e chi si è soffermato sui risvolti psicologici. La particolarità dell'iniziativa non finisce qui: il ricavato dalla vendita (10 ) e dell'e-book (4,99 ) sarà devoluto al Servizio App del Libro Parlato Lions. «Un gesto di solidarietà ma anche un modo per non rendere vano ciò che questo periodo ci ha profondamente insegnato: essere vicini alle persone in difficoltà come normale stile di vita, non solo personale ma anche aziendale» commenta l'editore Andrea Mazzanti. «E poi questa antologia rappresenta una sorta di sfida letteraria e culturale al morbo e allo stesso te\mpo un segno di speranza, che coincide con la riapertura di molte attività». Anche nella cosiddetta fase 1 della pandemia l'editore ha voluto dare il suo contributo lanciando la campagna #iorestoacasaconunlibro: ogni giorno ha dato la possibilità ai lettori di scaricare gratuitamente un ebook dal suo catalogo. Nel complesso i volumi scaricati sono stati oltre settemila.

Laura D'Orsi

