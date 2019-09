CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RACCOLTA FONDIVENEZIA In tre, cartelline alla mano, si aggiravano in zona Accademia alla ricerca di turisti ignari a cui chiedere una donazione per fantomatiche associazioni benefiche. Li ha pizzicati una pattuglia del commissariato di San Marco, che ha consegnato un ordine di allontanamento a tutti e tre, oltre a denunciarne uno anche per truffa. Un fenomeno dilagante nelle città turistiche, questo delle finte raccolte fondi, che Venezia punta a bloccare con il nuovo regolamento di polizia urbana che vieta qualsiasi raccolta di denaro...