Quota 100, Anci avvia un sondaggio negli enti locali

PENSIONIMESTRE Anci Veneto vuole vedere chiaro sugli effetti nei Comuni dei pensionamenti in arrivo con la conversione in legge del decreto legislativo su quota 100. Dopo lo studio della Cgil pubblicato ieri dal Gazzettino in base al quale oltre un dipendente su dieci nei Comuni veneziani approfitterà del congedo anticipato, Anci Veneto ha mandato ai sindaci del Veneto una circolare per raccogliere al più presto indicazioni utili in proposito. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2019 - si legge in una nota dell'associazione dei...