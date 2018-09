Quindici regole per diventare Paperoni onesti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIABasta pregiudizi. Sì può, si deve, diventare ricchi. Ma rispettando l'etica, le regole, la morale e insomma da mercante perfetto si deve diventare ed essere uomo perfetto. Lo ha detto e scritto a mano - quasi 500 anni fa in modo così bello ed elegante che le sue parole, ristampate, appaiono come un evangelio che imprenditori, finanzieri e banchieri dovrebbero applicare per vivere bene loro e far vivere ancora meglio la società nella quale operano. Scopo della mercatura infatti ela «volonta e desiderio d'aquistare roba con honore...