Quindici anni fa mio fratello non riusciva a trovare un lavoro decente né dignitoso e nemmeno io. Eravamo entrambi laureati. Poi lui ha risposto a un annuncio, è partito per fare un colloquio e il giorno successivo ha iniziato a lavorare in un'importante multinazionale. In Germania. Non aveva ancora una casa, non parlava benissimo il tedesco, ma aveva già un lavoro. Era partito con uno zaino e due cose, per star via giusto un paio di giorni, senza grandi aspettative. Invece. Da allora ha fatto una carriera impressionante, perché in quella...