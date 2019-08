CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Questa lettera prende spunto dalla triste e assurda storia del piccolo Giulio, tre anni, di Valli Del Pasubio (Vicenza), che, come hanno raccontato i genitori, nell'arco di due giorni è morto, senza che venisse effettuato alcun esame ematologico durante il suo primo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso, nel vicentino. Le cause della morte sembrano non essere legate ad una eventuale patologia diabetica ma le notizie, circolate sugli organi di stampa nei giorni scorsi che parlavano di una tardiva diagnosi di diabete, hanno...