IL TREND

Audrey Hepburn, nelle pause sul set del film Gli inesorabili. Grace Kelly, in sala trucco. Rita Hayworth, comodamente seduta in poltrona, nel suo salotto. E così via, fino ad arrivare a Cara Delevingne, nel backstage delle sfilate. Sferruzzare piace e conquista anche le star, tra maglia e uncinetto. Non è difficile capire perché. Aiuta a rilassarsi. Sviluppa la creatività. Consente di realizzare capi unici, nel pieno senso del termine, arricchendo il proprio guardaroba e definendo uno stile su misura. Permette di ingannare il tempo nelle lunghe attese.

PASSERELLE

Ed è forse anche per questo, che finito il lockdown, la moda incorona il crochet come trend dell'estate. Lo dicono passerelle, vetrine e guardaroba. D'altronde, risponde alle esigenze del momento: è versatile, assicura capi minimal e divertenti ma sa farsi elemento prezioso in outfit eleganti, rende possibile spaziare tra materiali. Senza trascurare la tendenza nella tendenza: rientra, infatti, pienamente nelle suggestioni boho-chic, che sembrano dominare la bella stagione. Così di stilista in stilista, spazia tra abiti, borse, scarpe fino ad arrivare ai costumi da bagno. Fendi propone maglia e gonna dalla linea slim, con lavorazione crochet a maglie larghe intrecciate, sottolineando la silhouette e animando un interessante gioco di colori tra la maglia ocra e la fodera con motivo micro Vichy nei toni di giallo senape e marrone.

PASSEGGIATE

Michael Kors punta su abiti e gonne, perfetti sia per una passeggiata in città, sia per la vacanza. Anche Moschino sceglie il corto con un minidress dalle spalline sottili, composto con una trama fiorita di margherite. Di Moschino pure il cardigan in cui le margherite fioriscono dalla tasche disegnate come vasi, per regalarsi un sorriso allo specchio. I fiori si fanno trama a coprire - e scoprire - la pelle nelle creazioni Dior. Marni usa il crochet in un sofisticato effetto rete, che crea quasi un'illusione scultorea, per dare vita ad outfit mozzafiato, che donano la sensazione di indossare un'opera d'arte. Scultoree anche le proposte di Christian Wijnants, che conferisce nuovi volumi ai capi con trame tridimensionali. Così Jil Sander che, al crochet tradizionale dell'abito smanicato effetto pizzo, con dettaglio a uncinetto sull'orlo realizzato a mano, affianca la meraviglia della pettorina lunga realizzata a uncinetto, sempre a mano, con fiori in raffia e collo a coste. La raffia è uno dei materiali del crochet Dolce & Gabbana per borse da portare a mano, nei colori bianco, rosso o nero illuminato da applicazioni. Stessa firma per l'abito bianco che pare richiamare antichi merletti. Alexander McQueen propone un'idea apparentemente classica di lavoro all'uncinetto, che supera la citazione vintage con un'inattesa sensualità. E il passato si fa radice di una nuova visione, moderna e sexy, anche negli abiti di Marco Rambaldi. Al fascino del crochet non resiste Salvatore Ferragamo, che porta in passerella un minidress che sottolinea il fisico. MSGM osa con colori accesi, in un contrasto di tonalità e materiali. Giambattista Valli opta per la lavorazione a crochet di top da abbinare a gonne lunghe.

DISEGNI

Il crochet impreziosisce pure le scollature firmate Ulla Johnson, con suggestioni vedo-non-vedo, che sembrano comporre disegni sulla pelle. Jonathan Simkhai usa la tecnica per accendere un altro dei must di stagione: l'abito sottoveste. Valentino invece ne fa inusitato elemento delle calzature.

Il crochet conquista anche la spiaggia, con bikini e vestiti, corti e lunghi, di Anna Kosturova. Dall'alta moda al fast fashion - al trend non resistono Zara, H&M, Mango - è il trionfo dell'effetto uncinetto.

Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

