A Sanremo è accaduto davvero di tutto e di più. È il trionfo dell'esasperazione, della disperazione, l'abbandonarsi a quell'ugly-chic, ovvero la bellezza del brutto che sta impadronendosi del nostro quotidiano?

Ha cominciato anni fa proprio la moda, seguendo a suo dire l'input che veniva dal mondo dell'arte. Accostamenti cromatici disarmonici, tagli improbabili, volumi esagerati e linguaggi sempre più violenti, quel parlare brutto che a volte prende anche molti di noi, del continente opposto, facendoci diventare protagonisti del new ugly, il brutto-bello. La moda non inventa niente ma interpreta, racconta ciò che si vede, ciò che si sente: la crisi identitaria che colpisce tanti giovani e non, la paura che oggi il Covid rende meno astratta e più incanalata verso una realtà pesante, nelle ultime proposte di moda ma soprattutto nel look assegnato ai protagonisti del festival di Sanremo ha confermato una verità sconcertante.

La moda a Sanremo ha scritto poche pagine alte abbandonandosi piuttosto a invenzioni pericolose. Cosa dire di Madame travestita da candida sposa (mandata in scena scalza come una strega?) Sul palcoscenico acceso da luci eccessive senza corrispondenze ragionate, i cantanti urlavano senza curarsi di rispettare i tempi e l'intonazione musicale, avvolti nei look che hanno senza dubbio avuto il sopravvento con una aggressività senza confronti. Una moda senza bussola con poche eccezioni importanti come le mises di Giorgio Armani, di Dior che ha donato a Ornella Vanoni una eleganza eccezionale, o il bellissimo Valentino indossato professionalmente da Vittoria Ceretti. Tra le note di una bellezza vieux style, il total white di Cucinelli, e le sortite Prada di Matilda de Angelis. Sul fronte obbligato dell'ugly-chic invece quella specie di caftano che trasformava Orietta Berti nella caricatura di un samurai maturo con tanto di pantaloni dall'orlo non rifinito. Di Arisa potremmo registrare un trucco che peggio di così non si potrebbe.. forse oppressa da cotanta bruttezza ha perso la tonalità e ha stonato. Persino la veneta Federica Pellegrini indossava un abito pure bellissimo che però non aiutava la sua figura imponente. Kermesse di costume, mascherata che ha scritto una pagina lunga cinque serate in onore della sciatteria di lusso. Uno show che ha avuto la conclusione più esaltante con i Maneskin: truccati da vermi, nudi sotto una tutina trasparente inventata da Veronica Etro, con intermezzi ricamati nei posti strategici indicati dalla stilista.

