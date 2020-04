Quest'anno, a causa della epidemia in atto e per scongiurarne doverosamente la diffusione, il 25 aprile non ci sarà a Venezia la manifestazione cittadina che, come è stato sino allo scorso anno consolidata consuetudine, percorre i luoghi cittadini della memoria della Resistenza ed in Ghetto conclude il suo percorso. Il corteo che quest'anno non potrà esserci, significativamente si arrestava di fronte alla Casa di Riposo della Comunità ebraica da cui, nel 1944, furono prelevati per essere deportati ad Auschwitz, gli anziani ricoverati e sul muro perimetrale della quale sta il monumento che ricorda i 246 ebrei veneziani deportati nei campi di sterminio. Che la cerimonia cittadina si concluda ogni anno in campo di Ghetto è tradizione che dà misura dell'intenso rapporto tra gli ebrei veneziani e la Città, nel cui tessuto sono inseriti come componente attiva da secoli, ed ai quali la Citta manifesta la sua vicinanza concludendo le celebrazioni del 25 aprile nel luogo simbolo del ricordo della persecuzione nazifascista nei confronti degli ebrei veneziani. La persecuzione antiebraica e la deportazione dei vecchi inermi della Casa di Riposo di Venezia sono, d'altra parte, l'evidenza paradigmatica ed inconfutabile dell'aberrazione del regime totalitario che ha abbruttito ed umiliato l'Italia tutta e, quindi, celebrane la ricorrenza in Ghetto assume un significato per tutti. Il 25 aprile segna così il ricordo e la gioia della ritrovata libertà e rinnova la gratitudine nei confronti di chi della liberazione o della sua anticipazione è stato l'artefice, dando così l'avvio al percorso di riscatto che avrebbe portato alla Repubblica ed all'assetto democratico di cui oggi tutti beneficiamo. Questi sono i motivi per cui il 25 aprile può e deve essere per tutti, al di là della colorazione politica, la festa della ritrovata libertà, tanto più che è venuto meno il senso delle ragioni che hanno in qualche misura reso più difficile tale risultato, e che hanno fatto si che per diverso tempo le manifestazioni del 25 aprile si siano, almeno in alcuni casi ed in alcuni luoghi, connotate per una prevalente presenza della sinistra ed un'assenza e quasi un fastidio di altre forze che pure nella Costituzione si riconoscevano. È, d'altra parte, ormai chiaro che per effetto, da un lato, del progressivo riconoscimento dell'innegabile fatto che della Resistenza sono state protagoniste, in misura e in composizione diverse, componenti con colorazioni ed ispirazione politica differenti e, dall'altro, della progressiva perdita (a far data dal crollo del Muro di Berlino) dello stesso significato del confronto ideologico che ha caratterizzato il secondo dopo guerra, si sia realizzata appieno la condizione per disancorare la giornata del 25 aprile dal terreno della disputa ideologica e rendere questa giornata davvero la festa di tutti gli Italiani, della loro libertà ritrovata e della Costituzione che quella libertà ha consacrato e garantisce ai cittadini vecchi ed ai nuovi venuti. Proprio nella sottolineatura dell'importanza delle libertà che la Carta figlia della Liberazione ci riconosce e, più in generale, nella condivisione dei valori costituzionali che stanno a base della Repubblica, mi pare si sposti, progressivamente, il significato prospettico, accanto a quello della Memoria, della festa nazionale del 25 aprile. Non è, quindi, retorica sottolineare quanto sia importante oggi, in una situazione difficile ma certamente diversa, in cui ogni parallelismo con il 1945 diretto è fuori luogo, insistere sui doveri che la Carta impone a ciascuno. Mi pare infatti che una rinnovata consapevolezza del fatto che la Costituzione, oltre a garantirci libertà, sottolinea con forza i doveri di ciascuno, sia parte essenziale del bagaglio culturale necessario per affrontare una congiuntura che, a causa della epidemia, si presenta oggi economicamente e socialmente assai grave, ma che era già prima, ne siamo tutti consapevoli, piuttosto difficile. È questa la premessa per comprendere che i sacrifici cui saremo chiamati sulla base del principio solidaristico (pure fatto proprio dalla Costituzione) avranno un senso, e consentiranno di gettare le basi per superare, non solo la difficilissima congiuntura attuale, bensì la crisi strutturale in cui l'Italia già si dibatteva, solo se a ciascuno sarà chiaro che deve dare un contributo in proprio.

