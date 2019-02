CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quello che mi stupisce del Festival, e in fondo della musica, è la capacità di rendere il tempo relativo. L'orologio, le date, la notte, il giorno, non contano più. È cominciato martedì e la percezione interiore, al debutto, era di fine di qualcosa. Di un'attesa durata mesi. Sul palco stai tre minuti, ma la sensazione interiore è dilatata, e dentro quella piccola misura c'entra una vita intera. Un secondo dura un'eternità, per quanto sei presente a te stessa. Potessimo vivere ogni attimo così profondamente, verticalmente invece che...