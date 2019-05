Quelle minacce del motoscafista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, l'altra sera sono stata vittima di un episodio di arroganza e di inciviltà che vorrei raccontare. Eravamo invitati a una festa in un importante Palazzo cittadino. Abbiamo chiesto a nostro figlio di accompagnarci con la sua barca. Quando siamo arrivati nel canale davanti al Palazzo c'era la fila di motoscafi che dovevano scaricare gli ospiti della festa. Ci siamo messi in fila. Il motoscafista che era dietro di noi ha cominciato ad avvicinarsi e a fare manovre per ostacolare la barca di mio figlio. Gli abbiamo chiesto cosa...