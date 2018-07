Quelle ciabattine da piscina così chic ai piedi delle star

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALZATUREComode, fresche e chic, anche se in principio erano semplici ciabatte da piscina, tanto in voga negli anni 80 e 90. Le pool slides sono tra i modelli più glamour dell'estate e sono state sdoganate dal loro ruolo prettamente sportivo per salire sulle passerelle più famose. Se prima erano i brand simbolo dello sportswear a produrle per far fronte alla domanda di atleti, nuotatori e sportivi amatoriali, ora le grandi griffe le amano, e già da qualche stagione fanno capolino nelle collezioni primavera-estate. Le ciabatte da piscina le...