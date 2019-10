«Quella volta che Miani catturò Andreotti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Te l'ho detto mille molte, questa cosa non la devi scrivere. L'ho sentita mille volte questa frase e mille volte mi è sembrato come se fosse la prima volta. Luca era così: deciso, diretto, implacabile. Talvolta ruvido, come la sua scrittura, asciutta ed essenziale. Andava al punto delle cose, senza girarci troppo intorno. Tu pensavi a qualcosa da raccontare, facevi mille girotondi di parole per arrivare ad una definizione, per argomentare un fatto, per spiegare una situazione, per trovare un senso alle cose che racconti, come fa ogni buon...