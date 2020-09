L'INTERVISTA

Non c'era ancora il lockdown quando Roberto Cicutto, da neo presidente della Biennale, lo scorso inverno è arrivato a Venezia. La città, come altre zone del Veneto, era già stata dichiarata zona rossa. «Così, quando sono rientrato a Roma ho dovuto fare la quarantena. E poco dopo l'intera Italia è stata chiusa». Veneziano di origine («Sono nato e cresciuto qui fino alla maturità nel 67»), in quegli attimi Cicutto ha riscoperto la Venezia di quand'era ragazzino: «Quella sera sono andato a fare una passeggiata ed è stato il flashback di cinquant'anni prima. Sentivo il rumore dei miei passi. Sono andato a sedermi in campo Santo Stefano, in quello che era il bar di mia mamma e delle sue amiche. E ho pensato: se non mi guardo, mi vedo il bambino che andava a scuola alla Scarsellini. E l'altra impressione che ho avuto è che la città era molto meglio conservata di quando sono andato via».

Presidente Roberto Cicutto, che cosa avrebbe voluto per le sue due prime manifestazioni in laguna, Biennale Architettura e Mostra del cinema?

«Intanto entrambe le scelte non erano state mie, nel senso che Alberto Barbera per il Cinema era già lì e Hashim Sarkis per Architettura era stato scelto dal mio predecessore Paolo Baratta. Visto che non avevo la responsabilità diretta delle scelte, la mia idea era di imparare. E ho verificato subito che lo staff della Biennale è una macchina ad orologeria: gente preparata, motivata, appassionata».

C'è stato un momento durante la pandemia in cui ha pensato di non farcela?

«Su Architettura i timori sono cominciati molto presto, anche se all'inizio mi ero illuso che avremmo potuto, pur con limitazioni, fare comunque la mostra, peraltro già spostata al 29 agosto. Ma stiamo parlando di installazioni, di allestimenti da tutto il mondo. Non era possibile. Mi ha emozionato la conferenza con i commissari dei Paesi che partecipano alla Biennale, in Zoom 202 persone in rappresentanza di più 80 Paesi, presenti tutti i titolari. Lì ho capito quanto il mondo tiene alla Biennale».

Per il Cinema, vi eravate dati con il direttore Alberto Barbera una data entro la quale decidere se sì o se no?

«Il 31 maggio. Alberto ha preparato una lettera che ha mandato alle organizzazioni che rappresentano i produttori, gli autori, alcuni clienti fissi della Mostra del cinema, chiedendo: se riusciamo a fare la Mostra, anche se con qualche limitazione, voi sareste d'accordo? E tutti hanno detto: s'ha da fa'».

Se non ci fosse stata la pandemia, considerato anche il suo ruolo di presidente e ad di Istituto Luce - Cinecittà, che Mostra del cinema avrebbe voluto?

«Molti pensano che mi sarei impegnato più nella Mostra del cinema che in altro. Non è assolutamente vero, non è per questo che sono stato contento di venire alla Biennale. I direttori hanno una autonomia totale, io non interverrò mai nelle loro scelte. L'unica cosa che ho cercato di fare con i direttori è metterli in rapporto fra loro».

Si riferisce alla mostra Le muse inquiete, prima volta in cui i direttori dei sei settori artistici hanno lavorato assieme. Ci tiene così tanto?

«Tantissimo. E dirò di più: l'avevamo concepita prima della pandemia, si sarebbe tenuta anche se ci fosse stata Architettura, l'idea era di farla all'Arsenale e il primo soggetto, suggeritomi da Latella (Antonio, direttore del settore Teatro, ndr), era di fare una mostra sulle censure nelle arti. Ebbene, abbiamo scoperto che non ce n'è stata nessuna, semmai la Biennale ha suscitato scandali».

Torniamo al cinema. Li ha visti i film?

«Neanche uno, li vedrò in sala».

Una volta c'era il buco del Lido, adesso c'è il muro: una barriera fisica per separare il red carpet dal pubblico così da evitare assembramenti. Non bello.

«Però il muro sappiamo che è provvisorio e artificiale, il buco non si sapeva quanto sarebbe durato. Il muro è un dolore, è vero, ma è stato una imposizione. Tutto il protocollo è stato fatto con la prefettura e le autorità sanitarie».

Farete le mascherine anti-Covid con il logo della Biennale?

«No. Io non vorrei che Venezia77 fosse ricordata come la Mostra del cinema del Covid. Sono i 125 anni della Biennale. E 125 anni fa i Lumières aprivano i cinema e la prima troupe veniva a Venezia».

È vero che ha rivoluzionato la cerimonia inaugurale?

«L'avrei voluta rivoluzionare, ma invece no».

Salirà sul palco?

«No. Lo farò alla cerimonia di chiusura per un saluto».

Smoking nero o bianco?

«Nero, non vorrei mi chiedessero un gin fizz».

Presidente, uno dei suoi prossimi impegni sarà la nomina dei direttori di settore: cinema, teatro, danza, musica.

«È incredibile la quantità di persone che si sono manifestate per le direzioni, persone di grandissimo livello, dall'Italia e dall'estero. Oltre ai festival qui si tratta soprattutto di fare i College, grazie al mio predecessore Paolo Baratta di cui sono un grande fan. In quanti si sono proposti? Almeno 25. Nessuno per il cinema».

Come sarà Venezia77?

«Sarà una coproduzione con il pubblico. La Biennale fornisce il 50% della materia che sono le regole e il pubblico deve fornire l'altro 50%, cioè applicarle. Altrimenti è una catastrofe. L'altra cosa da dire è che quest'anno se fossimo giudicati per le presenze, forse saremmo sottozero. Dobbiamo essere giudicati per le scelte che si sono potute fare. E soprattutto per il fatto di essere una Mostra internazionale di arte cinematografica e non il festival di Venezia».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA