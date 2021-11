Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(...segue dalla prima)Questa situazione dipende dalla calcificazione di tanti piccoli interessi diffusi che fanno in modo che non si arrivi mai a definire ciò che sta bene a tutti, a quel risultato raggiungibile solo se ciascuno rinuncia a un pezzo del proprio interesse. È questo il vero conflitto d'interessi che paralizza la città e che non si riesce a superare.Un giusto equilibrio tra residenti e turisti, trasporti che funzionano,...