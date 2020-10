Era il 1968. Fine agosto. A Chicago. Quindicimila dimostranti, durante la convention democratica per eleggere il candidato alla Casa Bianca, erano accorsi per protestare contro il presidente Johnson e la guerra in Vietnam. I disordini che scoppiarono portano all'arresto e al processo di 7 attivisti (all'inizio erano 8): cinque di loro furono condannati a cinque anni di carcere non per cospirazione, ma sconfinamento di Stato per incitamento alla rivolta. Aaron Sorkin rilegge quelle giornate costruendo un manifesto sincopato tra materiali d'archivio e il dramma processuale ripercorso minuziosamente, con la consueta abilità nei dialoghi e una carica civile che porta il film a confrontarsi con quello che sta accadendo ancora oggi in America, a ridosso tra l'altro delle presidenziali. Ne esce un film d'impatto politico forte per un verdetto già scritto, nonostante qualche lungaggine, che trova il tempo per un finale in cui tutta l'aula del tribunale si alza in piedi alla lettura dei caduti in battaglia, ricordando la spinta emotiva di L'attimo fuggente. Ottimo il cast, dove, tra gli altri, emergono il giudice Frank Langella, sfrontatamente carogna, e Michael Keaton. (adg)

