IL RICORDO

Germano Celant, scomparso ieri a Milano, era considerato uno dei più importanti storici dell'arte internazionale la cui occhiata critica era rivolta in particolare a quella che venne a suo tempo definita Arte Povera, caratterizzata dalla scarna essenzialità di forme non figurative e ritenute perciò preminentemente concettuali. Ha avuto un lungo rapporto con Venezia dapprima partecipando direttamente alla strepitosa installazione davanti la Porta dell'Arsenale di una fantastica barca realizzata dall'artista Pop americano Claes Oldemburg, suo grande amico. E poi curando come direttore una delle più interessanti edizioni della Biennale di Venezia, quella del 1997, con l'evocativo titolo Futuro, Presente, Passato nella cui occasione ha fatto conoscere alcuni dei nomi divenuti poi celebri dopo la consacrazione veneziana. Come, per fare qualche nome, Anselm Kiefer e Jeff Koons, Agnes Martin e John Baldessari, Gerhard Richter e Franz West. Assieme ai suoi amici dell'ex Pop Art americana Claes Oldemburg, Roy Lichtenstein e Jim Dine, e con alcuni protagonisti dell'Arte Povera quali Mario Merz e Giulio Paolini. Quella edizione della Biennale resterà per l'impressionante performance Balkan Baroque dell'artista serba Marina Abramovic che, per evocare la feroce guerra dei Balcani, per i tre giorni della inaugurazione aveva continuamente pulito una montagna di ossa insanguinate di mucca. Accompagnando l'operazione con il canto di una tipica e suggestionante nenia serba. Di Oldemburg ho già detto che era molto amico è stato infatti la sua vera entratura nell'ambiente americano dove Celant ha molto lavorato - e non a caso ha patrocinato nel 2000, con la collaborazione di Gae Aulenti, l'installazione a Milano, in Piazzale Cadorna, della sua enorme scultura alta circa venti metri, un grande nodo colorato. Cioè nella città dove, genovese di nascita, Celant viveva ormai da molti anni e dove era direttore della Fondazione Prada per l'arte. Come, per tornare ancora a Venezia, era da alcuni anni anche direttore artistico della Fondazione Vedova.

Enzo Di Martino

