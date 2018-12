Quel grande passo che cambiò l'uomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CELEBRAZIONEQuando, nel maggio del 1961, John Kennedy annunciò al Congresso che entro il decennio gli Stati Uniti avrebbero inviato un uomo sulla luna e l'avrebbero riportato a casa, molti pensarono a una fanfaronnade del giovane neoeletto presidente. In effetti, nella corsa allo spazio, gli Usa erano in ritardo rispetto all'Unione Sovietica, e la sfida aveva assunto carattere tecnologico, militare e soprattutto politico. I Russi erano stati i primi in tutto: nel mandare in orbita lo Sputnik, poi la cagnetta Laika e Yuri Gagarin, e persino...