LE OPERE

Il mito, come grande voragine di sapere accumulato, è la spinta da cui prende alimento il verso di Louise Glück anche in quello che è forse il suo libro più conosciuto, cioè Averno, che quest'anno è stato pubblicato da una piccola casa editrice napoletana (Libreria Dante&Descartes). Nelle figure, che la psicoanalisi ha rigenerato come strumento di interpretazione, può essere rivissuta tutta la propria storia, i temi intimi in cui possono incendiarsi e bruciare i lacerti biografici che la parola poetica rende in modo nudo ed essenziale: «Ogni parola/ scavata è /nella mia vita/ come un abisso», direbbe Ungaretti.

ERRANTE

Persefone è rapita, Plutone la afferra, l'ingresso all'oltretomba: Glück afferra il mito e il mito mostra le tracce di un possibile percorso, nella ciclicità di stagioni ed esistenze. Persefone è mutazione, un errante archetipo, l'adolescente che è figlia, la femmina amante, la donna alla ricerca di una propria identità, stretta nel laccio materno e nel vincolo erotico. Attraverso la sempre cangiante figura, si inanellano vicende incarnate nella certa riconoscibilità di Ulisse o Euridice, o anche Pia de' Tolomei. Le tradizionali posture della psiche diventano «personaggi, non sono persone» ma «aspetti di un dilemma o conflitto», commenta Glück.

IL TEMA

Con il ricorso al mito in cui sono conficcate le domande esistenziali in una perenne metamorfosi, Glück intona un tema fondamentale: «Non sei sola / diceva la poesia/ nel buio della notte». La poesia, si potrebbe semplificare, chiarisce il già chiarito, ordina cose ordinate, ma dirlo altrimenti è cosa davvero difficile, se non impossibile. Per ripetere questa elementare verità, Glück insegue una particolare oralità, la voce davvero inconfondibile che si affila e acquista la sua grana con poche immagini e pochi frammenti di essenziale, classica chiarezza. «C'era una guerra tra il bene e il male. / Decidemmo di chiamare il corpo bene. / l'amore voleva parteggiare per il corpo/ che ci ha resi paurosi d'amare».

Renato Minore

