Quei soliti sospetti Spacey rischia 5 anni

IL CASOAssaltato dai media, circondato dai curiosi, Kevin Spacey con camicia a fiorellini e cravatta affronta l'interpretazione più difficile della sua vita. Ma non si tratta di finzione, questa volta è in gioco la vita vera. L'attore, 59, è comparso per la prima volta in tribunale e ha ascoltato in silenzio il pronunciamento di un magistrato sulle molestie sessuali che, da oltre un anno, gli vengono addebitate sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna e hanno determinato la sua clamorosa, inappellabile uscita di scena dal cinema. Ieri si...