Quei ladri alla Coop, come padroni

LADRI SPUDORATIVENEZIA Rubare ma non fuggire né nascondersi, perché la spavalderia è tanta da portare via il cibo davanti al silenzio delle commesse spaventate, e consumarlo nella calle dietro.E' stata questa sicurezza ad incastrare due stranieri provenienti dal Nord Africa, un 41enne e un 36enne, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio italiano. I due senza alcuna remora, lunedì pomeriggio, hanno rubato alcuni generi alimentari alla Coop di Santa Marina a Castello. Un supermercato che in passato aveva già visto numerosi furti...