Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERIENZAGiorni fa ho avuto modo di intrattenermi con un gruppo di giovani stilisti usciti pieni di speranze da un evento didattico organizzato dallo IED, una delle scuole - certamente tra le primissime come punteggio - che sforna le promesse di domani per la moda con maggiore credibilità. Volevo sentirli come voce fuori dal coro, capire cosa accende la fiducia di questi ragazzi che pure conoscono il momento difficilissimo che viviamo....