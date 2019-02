Queen Lear, il Bardo inglese si mette en travesti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROLea Rossi è emigrata durante gli anni Settanta nel Regno Unito, dove ha aperto un negozio di giocattoli sulla cui insegna campeggia la scritta Lea R. a caratteri cubitali. Emerge già in questa reinterpretazione paradossale, vicina al gioco di parole, la vivacità curiosa di Queen Lear, un dramma musicale en travesti ispirato al Re Lear di Shakespeare. Lo spettacolo allestito dalla compagnia Nina's Drag Queens in cartellone nella stagione Centorizzonti 2019 Plusvalore è opera della drammaturga inglese Claire Dowie e in questo lavoro...