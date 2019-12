CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUATTRO SERATEL'Hotel Danieli di Venezia presenta - in collaborazione con Pilota Green -, il progetto Vini da Terre estreme, con quattro appuntamenti di alta gastronomia al Danieli Bistro, dedicati alla viticoltura eroica. Per rendere omaggio a queste terre e a questi vini straordinari è nato VinCanto, un poker di serate, in un insieme di musica e sapori, a Palazzo Dandolo, in Bacino di San Marco, e una degustazione che andrà di pari passo con i piatti. Questo il calendario: venerdì 6 dicembre Il coraggio di essere unici. Le bollicine...