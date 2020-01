Quattro i papabili in gara per Possagno

«Abbiamo chiuso un protocollo d'intesa tra Possagno e Bassano. Perchè senza un atto ufficiale è impossibile che una Fondazione privata e un Museo civico possano esprimere lo stesso direttore». Vittorio Sgarbi è planato su Possagno ieri nel tardo pomeriggio. In agenda l'incontro con il Cda e poi con il nuovo comitato scientifico. Sotto pelle, una sorta di redde rationem con il sindaco di Possagno, Valerio Favero e Chiara Casarin, l'attuale direttore dei musei bassanesi indicata come la nuova bi-direttrice di entrambe le istituzioni. «Al sindaco ho detto che non doveva fare troppo il galante con Casarin». Il tono è faceto: segno che la furia è acqua passata. «A Casarin, che pure ho salutato con simpatia, ho detto che doveva essere più chiara». Se sei direttore di un museo fino a marzo, e lei a Bassano scade tra meno di due mesi, non puoi d'emblée pensare di tenere le due istituzioni senza che siano perfezionati alcuni passaggi tecnici. Ma dobbiamo armonizzare le procedure di selezione». Quindi, di fatto, Sgarbi intende istituire un concorso a chiamata in modo che Possagno possa nominare un direttore insieme a Bassano con procedura a tempo determinato. «La mia intenzione è fare un colloquio a chi tra i componenti del comitato scientifico ritenga di accettare. I papabili sono Stefano Grandesso, Francesco Leone, Elena Catra e Chiara Casarin. Da questa rosa sceglieremo il futuro direttore». Quindi non è per nulla escluso che alla fine ad insediarsi sia proprio la storica dell'arte trevigiana, 44 anni, che nelle scorse settimane aveva annunciato la nuova carica in avvicendamento con Mario Guderzo, ex direttore della Fondazione andato in pensione con il 1 gennaio 2020. Dopo aver placcato con una lettera quella che definiva «una inspiegabile e impulsiva accelerazione del Comune» Sgarbi potrebbe ancora convergere sul nome di Casarin, già peraltro definita in una nota ufficiale della Fondazione coordinatore del comitato scientifico con funzioni direzionali. Se sul nome la suspence è destinata a restare ancora per qualche giorno, Sgarbi afferma di aver trovato la quadra con il Cda per importanti progetti tra cui le Terrecotte di Canova alla National Gallery di Washington, al Paul Getty di Los Angeles e all'Art Institute of Chicago per il 2021, la mostra Canova e il Contemporaneo al Mart di Rovereto e, in collaborazione con FerraraArte, la mostra Antonio Canova e Leopoldo Cicognara. «Inoltre ho disposto che venga prestata alla Fondazione Dolce e Gabbana, l'anno prossimo, un'opera iconica di Canova. Potrebbero essere le Tre Grazie in cambio di un finanziamento che andrà a sostenere i nostri progetti espositivi».

Elena Filini

