Quattro attori e uno spazio chiuso: Zio Vanja a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROUna scatola di legno per 70 spettatori, uno spazio aperto solo in alto nel quale il pubblico si trova a tessere una relazione intima con quattro attori. Álex Rigola distilla l'angoscia esistenziale di Cechov e incastona una versione inedita dello Zio Vanja in uno spazio chiuso, nel quale quattro attori - Antonietta Bello, Angelica Leo, Michele Maccagno e Ruben Rigillo - recitano nei loro abiti di tutti i giorni e dialogano chiamandosi per nome.Dopo il successo di pubblico e critica in Spagna, lo spettacolo del regista catalano consente...