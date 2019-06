Quasi duecento eventi per Art Night Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOTorna domani Art Night Venezia, la manifestazione ideata e coordinata dall'università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, da tempo nel calendario ufficiale delle Notti dell'arte europee. I cancelli dell'Ateneo veneziano saranno aperti dalle 18, ma sarà l'intera città ad animarsi fra calli e campielli con l'apertura serale gratuita di musei, fondazioni, gallerie, librerie, istituzioni, teatri e associazioni culturali. Centinaia le istituzioni coinvolte con 174 eventi in programma tra mostre, laboratori per...